Запрет вводится на 6 месяцев
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Казахстан ввел временный запрет на вывоз дизтоплива автотранспортом
фото Жанары Каримовой

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, министр финансов Алиха Смаилов и глава КНБ Карим Масимов 28 марта подписали совместный приказ о запрете на вывоз дизельного топлива из республики автомобильным транспортом.

«Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз автомобильным транспортным средством с территории Республики Казахстан дизельного топлива «, - говорится в документе, опубликованном на сайте Минэнерго.

Контроль за исполнением совместного приказа возложен на курирующих соответствующее направление вице-министров энергетики, финансов и председателя КНБ.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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