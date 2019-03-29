Казахстан ввел временный запрет на вывоз дизтоплива автотранспортом

Запрет вводится на 6 месяцев
Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, министр финансов Алиха Смаилов и глава КНБ Карим Масимов 28 марта подписали совместный приказ о запрете на вывоз дизельного топлива из республики автомобильным транспортом.
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