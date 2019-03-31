В Акмолинской области прорвало плотину

В Акмолинской области произошел прорыв плотины Кенесаринской, в результате вода по реке Кылшакты движется в сторону Кокшетау.

По данным ДЧС региона, 31 марта в 04:25 на реке Кылшакты произошел прорыв плотины Кенесаринская, которая находится близ села Кенесары. В настоящее время на территории области паводковая обстановка напряженно-стабильная. Основные стоки талых вод скапливаются на территории Бурабайского и Зерендинского района, которые движутся по р.Кылшакты в сторону Кокшетау.

«Плотина на реке Кылшакты вблизи с. Кенесары из земляной насыпи длиной 2 690 метров, максимальная высота 12,17 метра. Объем чаши плотины, по данным Есильской бассейновой инспекции, составляет 3,8 млн м3. Вода в чашу плотины поступает по каналу от плотины с. Озерное и талых вод с полей вдоль канала. Водосброс и его регулировка осуществляется при помощи переливных трубчатых сифонов в количестве 6 штук (диаметром 600 мм). Угрозы подтопления с. Кенесары не имеется, вода движется по руслу р. Кылшакты в сторону плотины Ивановская, находящейся в 17 км от областного центра», - говорится в сообщении ДЧС.

Сообщается, что объем притока воды на Ивановской плотине пошел на спад на 10 см. На пути следования вода, оставаясь на полях, теряет скорость, таким образом, прогнозируется сокращение ожидаемого объема в Кокшетау.

«Выставлены посты наблюдения за мониторингом на Кенесаринской, Ивановской плотинах и на притоке р. Кылшакты Кокшетау. Задействовано 258 человек, 20 единиц техники. В круглосуточном режиме оперативным штабом ведется мониторинг паводковой ситуации в Акмолинской области», - отметили в ДЧС региона.

С повышением температуры воздуха и выпадением осадков продолжается интенсивное таяние снега, ослабление ледовой обстановки. На отдельных гидрологических постах произошло полное очищение русла ото льда, на некоторых постах наблюдается редкий ледоход.

Между тем «Казинформ» сообщает, что в августе 2018 года плотина, построенная в 1983 году, была передана на баланс Акмолинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз». Осенью ее обследовала инспекция и установила, что плотина находится в неудовлетворительном состоянии. Акмолинскому филиалу РГП на ПХВ «Казводхоз» как балансосодержателю было рекомендовано в предпаводковый период при необходимости произвести вскрытие тела дамбы для пропуска паводковых вод. ДЧС области в адрес филиала «Казводхоз», Есильской бассейновой инспекции неоднократно направлялись письма о вскрытии плотины и переводе ее в транзитный режим.

«Вышеуказанные обращения департамента и протокольные поручения областной комиссии по ЧС, областного оперативного штаба остались без исполнения. Конкретные меры по обеспечению безаварийного прохождения паводковых вод через плотину Кенесаринскую не были определены, все вышеуказанные учреждения и предприятия, от которых зависело принятие решения, находились в состоянии ожидания и бездействия. Следствием этого стало то, что 31 марта в 04:25 произошел прорыв тела плотины Кенесаринской – шириной 30 метров и высотой 4 метра», - рассказал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Манарбек Шапагатов.

Он добавил, что угрозы подтопления села Кенесары нет, так как вода движется по руслу Кылшакты в сторону плотины Ивановская, а далее – в Кокшетау.

«С учетом притоков воды общий ожидаемый объем на Ивановской плотине составляет 2-2,5 млн кубометров. Ожидаемый объем в Кокшетау – 1,5-2 млн кубометров», - добавил он.

Уточняется, что в зоне возможного подтопления в Кокшетау расположены около 12 домов частного сектора, но пока необходимости в эвакуации жителей нет: эта зона находится под контролем спасателей региона.

Также сообщается, что движению воды по реке Кылшакты ничего не мешает. Кроме того, по ее берегам в местах возможного подтопления уложены мешкотары с инертным материалом.

«Главное - продержаться пика воды», - добавил Шапагатов, уточнив, что далее вода поступит в озеро Копа, но угроз подтопления дачного сектора нет.

В свою очередь директор филиала РГП «Казгидромет» по Акмолинской области Бахыт Макажанова добавила, что о возможном подтоплении их ведомство сообщало заранее, так как зима была многоснежной. В частности, было рекомендовано увеличить объемы сбросов воды с водохранилищ для снижения риска подтопления.

«В среднем за прошлые сутки по области температурный режим составил 2,7 градуса тепла, осадков выпало 1,4 мм. За неделю в среднем по области выпало 40 мм осадков, что составляет больше месячной нормы на 74%», - добавила спикер.