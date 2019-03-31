Третье место в гонке у Тимошенко
  • 492
Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов в Украине - экзит-поллы
Фото РИА Новости

По данным опросов на выходах из избирательных участков, во второй тур президентских выборов в Украине выходят телеведущий Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко, пишет Meduza.

По данным экзит-поллов, которые приводит ТСН, к 18 часам за Зеленского проголосовали 30,1% избирателей, за Порошенко — 18,5%, за Тимошенко — 14%.

По данным центра SOCIS на 19 часов, у Зеленского 29,25% голосов, у Порошенко — 19,19%, у Тимошенко — 13,75%.

ЦИК Украины начнет публиковать промежуточные результаты голосования в ближайшие часы.

В первом туре выборов президента Украины, прошедшем 31 марта, участвовали 39 кандидатов. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Казахстанцам простят задолженность по ипотечным займам на 136 млрд тенге
Новости
ЭКСПО-2017 не привлекла ожидаемого числа туристов, заявили в счетном комитете
Новости
Тургумбаев заявил, что задержаний несогласных с переименованием столицы не было
Новости
FlyArystan озвучила стоимость билетов на первые рейсы
Новости
Огонь на месторождении Каламкас перекинулся на скважину
Новости
Мадина Абылкасымова назначена заместителем председателя Нацбанка