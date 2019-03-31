Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов в Украине - экзит-поллы

По данным опросов на выходах из избирательных участков, во второй тур президентских выборов в Украине выходят телеведущий Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко, пишет Meduza .

По данным экзит-поллов, которые приводит ТСН, к 18 часам за Зеленского проголосовали 30,1% избирателей, за Порошенко — 18,5%, за Тимошенко — 14%.

По данным центра SOCIS на 19 часов, у Зеленского 29,25% голосов, у Порошенко — 19,19%, у Тимошенко — 13,75%.

ЦИК Украины начнет публиковать промежуточные результаты голосования в ближайшие часы.