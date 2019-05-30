Назарбаев получил статус почетного сенатора

Депутаты сената парламента на пленарном заседании в четверг проголосовали за присвоение первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву статуса «Почетный сенатор».

Вступивший 20 марта в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей инаугурации заявил, что считает необходимым предоставить Назарбаеву статус почетного сенатор. По словам Токаева, все портреты и фотографии с изображением Назарбаева останутся «в качестве непременного атрибута публичных помещений, кабинетов государственных служащих, зданий, учебных заведений».

По информации сената, статус «Почетный сенатор» присваивается Назарбаеву за «выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становление и развитие отечественного парламентаризма».

Решение о присвоение Назарбаеву статуса «Почетный сенатор» принято единогласно.

«Присутствуют 40 депутатов, за – 40, против и воздержавшихся нет», - сказала спикер сената Дарига Назарбаева, отметив, что принято «историческое решение».

Она отметила, что «это является справедливой оценкой и уважением за огромные заслуги в становлении и развитии Казахстана и консолидации казахстанского общества».

«Мы полагаем, что он (Назарбаев – V) теперь будет посещать сенат», - сказала Назарбаева.