Парламент Казахстана одобрил ратификацию соглашения о сотрудничестве ЕАЭС и КНР

Депутаты сената парламента на пленарном заседании в четверг одобрили ратификацию соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Китайской Народной Республикой.

Соглашение, подписанное 17 мая 2018 года, направлено на создание условий для улучшения взаимной торговли между государствами - членами Евразийского экономического союза и Китаем.

По данным министерства национальной экономики Казахстана, соглашение не предусматривает отмену и снижение пошлин во взаимной торговле. Положения соглашения позволят упростить процедуры технического регулирования, санитарные и фитосанитарные меры, которые применяются при взаимной торговле. Также соглашение охватывает вопросы таможенного сотрудничества, защиты прав интеллектуальной собственности.

Предусмотрен обмен информацией о применении мер защиты внутреннего рынка и предоставляемых субсидиях. В сфере электронной торговли соглашением предусматривается защита прав потребителей и их персональных данных. Стороны договорились заблаговременно обмениваться уведомлениями о мерах, которые могут ограничить взаимную торговлю. В целях придания импульса дальнейшему развитию взаимодействия между государствами Евразийского экономического союза и Китаем предусмотрены основные направления развития отраслевого сотрудничества - это сельское хозяйство, энергетика, транспорт, промышленная кооперация, технологии и инновации, финансы и окружающая среда.

Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.