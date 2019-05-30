Более двух часов тушат пожар в многоэтажном доме в Таразе

В Таразе произошел пожар в многоэтажном жилом доме, пожарные расчеты борются с огнем более двух часов, сообщили в комитете по ЧС МВД РК.

«30 мая в 19:34 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в микрорайоне 5 города Тараз. К моменту прибытия первых пожарных расчетов в 19:38, происходило открытое горение кровли жилого дома по всей площади. Первоначальными действиями пожарных обеспечена эвакуация жильцов в количестве 171 человек, в том числе 42 детей, и спасено 20 человек, из них 5 детей», - сообщили в КЧС в четверг.

Из-за сохраняющейся угрозы перехода огня с кровли на квартиры, в 19:55 пожару был присвоен 3-й наивысший ранг. Организовано 3 участка пожаротушения, сформирован оперативный штаб, которым осуществляется поквартирный учет жильцов.

«Всего в очаг пожара подано 4 ручных ствола, привлечено 62 человека личного состава и 17 единиц техники ДЧС. Принятыми мерами в 20:50 пожар локализован на площади 1200 кв.м. В данное время тушение пожара продолжается», - проинформировали в КЧС.