Площадь пожара составила 1200 кв. м
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Пожар в многоэтажном доме в Таразе ликвидирован
Иллюстративное фото Жанары Каримовой

Пожар в пятиэтажном доме в Таразе ликвидирован спустя 2,5 часа, сообщили в КЧС.

«Пожар ликвидирован в 22:11», - сообщили в комитете.

Напомним, сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в микрорайоне №5 города Тараз поступило сегодня на пульт «101» в 19:34. К моменту прибытия первых пожарных расчетов в 19:38 происходило открытое горение кровли жилого дома по всей площади. Был эвакуирован
171 человек, в том числе 42 ребенка, и спасены 20 человек, из них 5 детей. Пожар, которому был присвоен 3-й наивысший ранг, был локализован в 20:50. В тушении были задействованы 62 человека личного состава и 17 единиц техники ДЧС. Площадь пожара составила 1200 кв.м.

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