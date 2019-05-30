Пожар в многоэтажном доме в Таразе ликвидирован

«Пожар ликвидирован в 22:11», - сообщили в комитете.

Напомним, сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в микрорайоне №5 города Тараз поступило сегодня на пульт «101» в 19:34. К моменту прибытия первых пожарных расчетов в 19:38 происходило открытое горение кровли жилого дома по всей площади. Был эвакуирован

171 человек, в том числе 42 ребенка, и спасены 20 человек, из них 5 детей. Пожар, которому был присвоен 3-й наивысший ранг, был локализован в 20:50. В тушении были задействованы 62 человека личного состава и 17 единиц техники ДЧС. Площадь пожара составила 1200 кв.м.