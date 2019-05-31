Токаев заявил, что продолжит курс на партнерство Казахстана с ЕС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что продолжит курс, направленный на конструктивное партнерство с Европейским союзом.

«Мы полны оптимизма о будущем наших взаимных отношений, как глава государства я буду продолжать курс к всеобъемлющему и конструктивному партнерству с Европейском союзе», - сказал Токаев в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с председателем Евросовета Дональдом Туском, который находится в Казахстане с визитом.

Токаев отметил, что «визит Туска открывает новую главу в сотрудничестве между Нур-Султаном и Брюсселем».

Туск в свою очередь заявил, что «Казахстан – это ключевой партнер для ЕС в этом регионе».

«Я хотел бы подчеркнуть это своим визитом», - сказал он.

Председатель Евросовета рассказал, что в новой стратегии по ЦА предлагается «сформировать более сильное и современное партнерство, углубить сотрудничество в сфере энергетики, транспорта, цифровых коммуникаций».