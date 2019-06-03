Военный аэродром в Сирии подвергся ракетному обстрелу со стороны Израиля

По данным собеседника агентства, в результате ракетного обстрела погиб один военнослужащий и еще двое получили ранения. Кроме этого, поражен склад с боеприпасами, военная техника, нанесен материальный ущерб зданиям и инфраструктуре аэродрома. При этом сирийским средствам ПВО удалось при отражении атаки поразить две ракеты противника.

Источник сообщает, что атака Израиля совпала с успехами сирийской армии, которая в северных пригородах Хамы и Идлиба «продолжает войну против террористических групп» и уже освободила от них ряд населенных пунктов и городов.

Агентство отмечает, что в течение последних нескольких лет Израриль неоднократно вмешивался в конфликт в Сирии и поддерживал террористов. SANA утверждает, что есть множество свидетельств о существовании координации между сторонами и предоставлении израильского оружия разгромленным боевикам в различных районах.

Ранее, 2 июня, сирийские средства ПВО также отразили ракетные атаки со стороны Израиля на южные окрестности Дамаска и город Эль-Кунейтру. Во время одного из ударов погибли трое военнослужащих и еще семь получили ранения. Обстрел велся со стороны оккупированных Голанских высот. Армия обороны Израиля подтвердила, что нанесла удары по сирийской территории, но заявила, что сделала это в ответ на атаку со стороны Сирии: в субботу вечером две ракеты были выпущены из Сирии в сторону горы Хермон. В ответ израильские истребители и боевые вертолеты атаковали две артиллерийские батареи, несколько армейских постов, а также батарею ПВО SA-2.