США, Израиль и Россия готовят сделку по Сирии – СМИ

В июне в западном Иерусалиме состоится встреча советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата и секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева, сообщает РБК со ссылкой на газету Asharq Al-Awsat. В ходе встречи планируется заключить сделку.

Как отмечают западные дипломатические источники издания, на встрече стороны обсудят дорожную карту по Сирии, которая предполагает восстановление страны и отмену санкций в отношении сирийского руководства. В обмен на это Россия должна будет контролировать роль Ирана в Сирии и следить за политическими процессами в республике. Кто именно будет инициатором этой сделки, не сообщается.

В целом на переговорах основным вопросом станет будущее иранского присутствия в Сирии. Официально в программе встречи это обозначено как «обсуждение региональной безопасности» на Ближнем Востоке, отмечает газета.

В марте издание Times of Israel со ссылкой на источники сообщало, что глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху составил план по урегулированию ситуации в Сирии и направил его президентам США и России. Эта сделка также предполагала уход Ирана из Сирии. Всего, по некоторым данным, в арабской республике присутствуют около 100 тыс. местных и иностранных военных, представляющих интересы Ирана, в том числе бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В Вашингтоне это формирование считают террористическим.