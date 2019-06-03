Ирландия законодательно упростит разводы после прошедшего референдума

Законы о разводе в Ирландии будут либерализованы после обнародования в воскресенье результатов пятничного референдума, передает CNN .

Результаты референдума показывают, что 82% избирателей хотят изменить существующий закон, который, согласно Конституции, позволяет подать на развод только после того, как человек проживет отдельно от супруга четыре из пяти предыдущих лет. Теперь это положение будет исключено из закона, что позволит законодателям принять решение о новом сроке раздельного проживания супругов.

Министр юстиции и равенства Чарли Фланаган в своем Twitter назвал «очень позитивными новостями» экзит-поллы, показывающие поддержку перемен подавляющим большинством избирателей. «Я намерен ускоренно произвести изменения в законодательстве, чтобы сократить время ожидания и тем самым уменьшить степень стресса и эмоциональных травм для пар, где браки непримиримо разрушены, и их детей», – написал Фланаган.

В настоящее время никто не освобожден от обязательного времени ожидания, в том числе пытающиеся выйти из нездоровых отношений; большинство из них – женщины. Однако, согласно информации Национального совета женщин Ирландии, женщины, страдающие от насилия в семье, могут воспользоваться более коротким бракоразводным процессом, чтобы защитить себя и своих детей от продолжающегося насилия со стороны бывшего супруга.

Развод был одобрен и легализован в Ирландии лишь в 1995 году незначительным большинством голосов: 50,3%. Пятничный референдум стал последним в ряде событий, отражающих перемены в современном ирландском обществе, которое недавно поставило под сомнение и отвергло историческую роль доктрины католической церкви в своих институтах.

Ирландия стала первой страной, легализовавшей однополые браки путем всенародного голосования, причем более 60% проголосовали «за» на референдуме в 2015 году. В начале этого года в стране также открыли доступ к услугам по прерыванию беременности после голосования 2018 года, которое отменило конституционную поправку, почти полностью запрещавшую аборты.

«Ирландия действительно обрела более терпимое и прогрессивное общество за последние 24 года», – написала в Twitter ирландский сенатор Кэтрин Нун после результатов референдума о разводе.