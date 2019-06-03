Шведский суд отказался заочно арестовать Ассанжа

Прокуроры аргументировали свою просьбу тем, что в прошлом Ассанж не сотрудничал со шведскими следователями и пытался избежать выдачи. Адвокат Ассанжа настаивал, что его клиент находится в тюрьме в Великобритании, и риска того, что он скроется от шведских властей, нет. Он также назвал чрезмерным решение о заочном аресте только для того, чтобы допросить человека.

При положительном решении суда власти Швеции смогли бы попросить Великобританию о его экстрадиции.

После решения суда прокурор заявила, что расследование дела будет продолжено.

В Швеции Ассанжа обвиняют в изнасиловании. В 2011 году Великобритания, где он находился, приняла решение экстрадировать его, после чего основатель WikiLeaks попросил убежища у Эквадора и стал жить в посольстве в этой страны в Лондоне. Шведская прокуратура из-за невозможности допросить Ассанжа закрыла дело в 2017 году, но срок давности по преступлениям истекает лишь в 2020 году. 13 мая этого года, после того, как Эквадор лишил Ассанжа убежища, в Швеции возобновили в отношении него расследование.