Нурбанк подключился к программе рефинансирования валютных ипотечных займов

«АО «Нурбанк» заключило с АО «Казахстанский фонд устойчивости» договор вклада в целях рефинансирования валютных ипотечных займов. Так, с 4 июня 2019 года банком начат процесс приема заявлений на рефинансирование валютных ипотечных займов заемщиков. В связи с этим вкладчики АО «Нурбанк» могут обратиться в данный банк с соответствующим заявлением», - говорится в сообщении.

Регулятор напоминает, что программа предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, выданных до 1 января 2016 года. Займы подлежат рефинансированию в тенге по курсу Национального банка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар США).

Рефинансированием ипотечных займов занимаются Народный Банк Казахстана, ForteBank, Банк ЦентрКредит, АТФБанк, Цеснабанк, Kaspi Bank, Банк Kassa Nova, Евразийский банк, Altyn Bank, Сбербанк, Bank RBK, KZI Bank, AsiaCredit Bank, Банк ВТБ Казахстан, Альфа-Банк, Capital Bank Kazakhstan и Казахстанская Ипотечная Компания.

Ранее постановлением правления Национального банка Казахстана срок рефинансирования валютных ипотечных займов физических лиц, выданных до 1 января 2016 года, был продлен на полгода – до 15 июля.