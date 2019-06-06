Прожиточный минимум для инвалидов могут увеличить в Казахстане

В Казахстане могут увеличить размер прожиточного минимума для людей с особыми потребностями, так как у них расходы выше. И министерство национальной экономики готово рассмотреть этот вопрос, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената глава ведомства Руслан Даленов.

«По предложению, можно ли выделить (дополнительные средства – V) на расходы граждан с особыми потребностями, (этот вопрос – V) тоже обсуждается нами. Все мы понимаем, что расходы здесь гораздо выше, потребности гораздо выше, помощь должна быть более адресная. Мы это предложение (по повышению прожиточного минимума – V) рассмотрим. Мы это контролируем», - подчеркнул Даленов.

В целом, говоря о прожиточном минимуме, он сообщил, что есть разные предложения по его усовершенствованию, в том числе включить в него «даже расходы на интернет, поскольку это уже неотъемлемая часть жизни».

«Сегодня прожиточный минимум составляет почти 30 тыс. тенге: продовольственные товары – непродовольственные. Структуру потребления продовольствия нам предоставляет институт питания», - заключил глава Миннацэкономики.