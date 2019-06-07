Контролировать эксплуатацию батутов в Казахстане будут с 1 июля – КЧС

Контроль за батутами в Казахстане акиматы начнут осуществлять с 1 июля, сообщил в пятницу в ходе брифинга в министерстве внутренних дел председатель комитета по ЧС Владимир Беккер.

«За ними будет контроль (с 1 июля – V)», - подтвердил Беккер информацию.

Он также отметил, что в Казахстане используются батуты российского, белорусского производства и других стран. Вот только глава КЧС сомневается, что они сертифицированы.

«Если он (батут – V) произведен, то он должен быть сертифицирован и отвечать условиям безопасности. Был ли сертификат у карагандинских – я не готов говорить. Это следствие выяснит. Я не исключаю, что у нас все идут по пути наименьшего сопротивления. Друг у друга перекупают. Документов, наверняка, нету на данный батут», - подчеркнул председатель комитета.

В частности, по его словам, помимо стандартных технических требований, – это крепления, эксплуатация, на батутах должен учитываться и возрастной ценз детей.

«Нельзя вместе прыгать на одном батуте детям, которым 3 годика и которым 15 лет. Эти требования прописаны в техрегламентах, что должны быть определены возрастные, весовые категории. Нельзя одновременно, потому что прыгнет 60 кг весом, а тот который 10 – он подлетит, естественно, вверх и вылетит за ограждения», - объяснил Беккер.

В целом председатель комитета посоветовал родителям воздержаться от походов на батуты.

«Я рекомендую всем родителям оценивать ситуацию, степень опасности, в том числе и на погодные условия надо смотреть, и на состояние этого батута, и на количество людей, которые там находятся возле него, кто его эксплуатирует. Или только деньги собирает, или есть техперсонал, который оказывает какую-то помощь, помогает, и готов прийти на помощь в случае необходимости. Смотреть надо, как установлены эти приборы. В техрегламенте прописано, что вплоть до того, что насосы, которые стоят для наполнения, там же постоянно идет подкачка воздуха, даже эти места должны быть огорожены, чтобы ребятишки не засунули руку в вентилятор и не лишились пальца», - резюмировал он.

Напомним, что контроль за эксплуатацией аттракционов в Казахстане, в том числе батутов, будет возложен на акиматы.