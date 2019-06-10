Он заявил, что 16,02% на выборах – это победа
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Косанов не исключает создание партии и участие в парламентских выборах
фото Владимира Третьякова

Тамара Вааль, Vласть

Амиржан Косанов признает победу Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах президента Казахстана. Но считает, что его 16,02% голосов избирателей – это большая политическая и психологическая победа. Как заявил он в понедельник в ходе пресс-конференции в столице, эта цифра не даст права властям дать меньше голосов будущим оппозиционным политикам. И не исключил создание партии и участие в очередных парламентских выборах.

«Как бы власть не хотела фальсифицировать, даже по данным Центральной избирательной комиссии, они уже сегодня дали 16,02%. Это почти полтора миллиона граждан. Это в два раза превышает порог (прохождения - V) партии в парламент. Почему я не должен это использовать? Это кровью пришло, это потом пришло», - заявил Косанов, отвечая на вопрос, планирует ли он идти на парламентские выборы.

По его словам, такие результаты достигнуты, несмотря на критику беглого банкира Мухтара Аблязова и ряда других людей, через бойкоты.

«Думаете, мне легко здесь сидеть и оправдываться? А почему это не использовать? Это я добился, это добилась моя команда, это добились избиратели, которые в меня поверили. Почему я не должен оправдать их доверие? Я посчитаю за честь, если завтра у нас получится (пройти в парламент - V)», - подчеркнул Косанов.

Он рассказал, что в регионах бизнесмены уже выразили ему поддержку, пообещал предоставит финансирование, офис и сотрудников для создания партии.

«А почему я это не должен использовать? От того, что сейчас кое-кто меня за рубежом критикует? Наоборот, я хочу сказать, что я поднял планку оценки лигитимизации казахстанской оппозиции. Пусть извинит меня Серикболсын-ага (Абдильдин - V), пусть извинит меня Жармахан Туякбай, я это сделал. 16,02%. И больше в Казахстане оппозиционный политик, если он будет единым кандидатом, и оппозиционная партия, народ не даст ниже этого уровня опуститься. Я считаю, что это большая психологическая, политическая победа», - подчеркнул он.

Кроме того, отвечая на уточняющий вопрос, могут ли журналисты написать, что Косанов собирается создавать партию и участвовать в парламентских выборах он ответил: «Если я скажу нет, это будет неправда». Однако признал, что это зависит «от многих обстоятельств, в том числе, от отношения власти».

«Сейчас они могут увидеть мой оппозиционный настрой, скажут, давайте не будем регистрировать. «Жана Казахстан» мы же создали, год его не регистрировали. Я не знаю, будут ли они регистрировать или нет. Но у меня есть моральное право сказать – полтора миллиона казахстанцев, даже по вашим оценкам, за мной», - уверен Косанов.

Вместе с тем, Косанов признал победу Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах президента Казахстана, но заверил, что будет бороться за свои голоса законными средствами.

«Я признал победу Токаева. Я понимаю сейчас, какая будет реакция. Я посоветовался со своими коллегами, которые мне все эти годы помогали в избирательной кампании и вот эта цифра, она, в принципе, по большому счету, будучи реалистом, зная, какова государственная машина, каков административный ресурс, каковы наши возможности на сегодняшний день, я это признал. Я признал для чего? Для того, что в следующий раз, когда будут выборы парламентские, поверьте, президентские могут быть еще совсем скоро. Я признал это от своего имени. И поэтому, когда теперь будут выборы, теперь я поднял эту планку до 16,02%, и теперь власти будет стыдно и непозволительно следующего после меня кандидата или партию опускать до былых 6-9%», - считает он.

«Мы сейчас эти протоколы изучаем и будем изучать, - также продолжил Косанов. - Поверьте мне, я не намерен сейчас все это бросить, закрыть дверь и уйти. Мы все это до законного доведем, используем все правовые пути. Мы будем об этом информировать, будем говорить… Поэтому мы будем работу продолжать».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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