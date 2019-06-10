Токаев о массовых задержаниях: «Некоторые граждане поставили под угрозу безопасность»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции в Акорде, отвечая на вопросы журналистов о массовых задержаниях накануне в столице и в Алматы, заявил, что «некоторые граждане поставили под угрозу безопасность» и «провоцировали сотрудников полиции». Он также считает принципиально необходимым вести диалог с общественностью.

«Да, действительно, в Алматы и в столице ряд граждан вышли на улицы, чтобы выразить свою точку зрения. С точки зрения законодательства, несмотря на предупреждения генпрокуратуры, данные действия могут квалифицироваться как незаконные. Что касается свободы волеизъявления, то в Казахстане такая свобода присутствует в полном объеме. В связи с тем, что некоторые граждане вели себя недостойно, провоцировали сотрудников полиции, со стороны полиции были приняты меры. К сожалению, эти граждане пользовались информацией извне, подталкивались к незаконным действиям, ставили под угрозу безопасность других граждан», - сказал Токаев.

Он сообщил, что трое полицейских попали в больницы, они получили ранения со стороны демонстрантов.

«Еще раз хочу сказать, что с моей стороны в канун выборов были даны поручения в адрес правоохранительных органов быть максимально сдержанным, что они и сделали во время демонстрации. В будущем они будут вести себя таким образом. Что касается протестов, которые высказывались со стороны граждан, считаем, что необходимо предложить форму диалога. Я уже говорил, что будет создан комитет общественного доверия, в который войдут представители различных кругов нашего общества, где мы сможем обмениваться мнениями. моя принципиальная позиция в том, что разные мнения могут существовать, но у нас единая нация. разные мнения, но единая нация», - отметил Токаев.

Напомним, по данным МВД, накануне во время акций протестов в столице и Алматы были задержаны около 500 человек.