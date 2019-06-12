Группы НПМ посетят задержанных на митингах в Казахстане 9-10 июня

Группы национального превентивного механизма (НПМ) направлены для специальных посещений мест содержания задержанных на митингах в Казахстане 9-10 июня. Как сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РК, по завершении мониторинга будет представлена соответствующая информация.

«В адрес национального превентивного механизма (НПМ) и уполномоченного по правам человека в РК, координирующего работу НПМ, в последние дни поступают обращения, преимущественно из городов Нур-Султан и Алматы, об отсутствии информации о местонахождении задержанных в ходе прошедших накануне митингах лиц. Родственники, работодатели обеспокоены сложившейся ситуацией. В соответствии с информацией МВД РК, несколько сотен таких лиц было задержано и помещено в места изоляции от общества», - напомнили в пресс-службе.

В этой связи омбудсмен обратился в адрес МВД «с рекомендацией проинформировать о списке задержанных лиц, содержащихся в вышеуказанных учреждениях». На это был получен ответ, что родственники задержанных будут проинформированы.

Вместе с тем сообщается, что сегодня, 12 июня, «в связи с продолжающимися жалобами родственников задержанных, региональные группы НПМ гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областей направлены для специальных посещений мест содержания задержанных».

«По завершении мониторинга будет представлена соответствующая информация», - указывается в сообщении.

«Учитывая вышеизложенное, учреждение уполномоченного по правам человека обращает внимание министерства внутренних дел на необходимость представления исчерпывающей информации о задержанных лицах, а также генеральной прокуратуры – на обеспечение надлежащего прокурорского надзора», - подчеркнули в пресс-службе.

Накануне правозащитники обратились к генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека с требованием создать независимую комиссию по оценке действий полиции 9-10 июня, опубликовать список всех задержанных и указать места их содержания.

Ранее сообщалось, что задержанных в столице вывезли в Акмолинскую и Карагандинскую области, а сегодня стало известно, что задержанных в Алматы увозят за пределы города.