Число пострадавших во время протестов в Гонконге увеличилось до 72 человек

Возраст пострадавших – от 15 до 66 лет. Из 72 раненых – 50 мужчин и 22 женщины. Из них двое мужчин находятся в тяжелом состоянии, состояние 14 мужчин и 5 женщин стабильное, а состояние еще 10 человек неизвестно. Погибших нет, добавил представитель пресс-службы. Неизвестно также, есть ли среди пострадавших полицейские.

Международная НПО Amnesty International заявила, что применение полицией силы против протестующих в Гонконге является «нарушением норм международного права», добавив, что офицеры «воспользовались насильственными действиями меньшинства в качестве предлога для применения чрезмерной силы против большинства».

«Слезоточивый газ и снаряды, такие как резиновые пули, как известно, неточны и неизбирательны и могут привести к серьезным травмам и даже смерти. Они должны использоваться только для целенаправленного реагирования на конкретные акты насилия и никогда – для разгона мирных демонстрантов. Эта чрезмерная реакция полиции подпитывает напряженность и, скорее всего, будет способствовать усугублению насилия, а не его прекращению. Мы настоятельно призываем полицию не повторять подобных злоупотреблений в отношении мирных демонстрантов, вместо этого обеспечив условия, в которых люди могли бы законно осуществлять свои права. Мы также напоминаем полиции, что применение силы против протестующих, уже взятых под стражу, является незаконным», - отмечают в НПО.

Президент США Дональд Трамп также высказался по поводу протестов, заявив, что надеется на улаживание конфликта между центральным правительством Китая и гонконгскими демонстрантами, протестующими против изменений в законопроект об экстрадиции.

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