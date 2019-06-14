В спецприемнике Алматы рассматривают апелляционные жалобы арестованных после протестов

В эти минуты в алматинском спецприемнике для административно-арестованных рассматривают апелляционные жалобы арестованных после недавних протестов. Родственников не пускают в здание, хотя такого рода суды, по словам правозащитника Ерлана Калиева, должны быть открытыми.

«Этот суд открытый, но проводится на территории спецприемника. По моему мнению, спецприемник выбрали для того, чтобы не допустить на суд журналистов и правозащитников, для того, чтобы скрыть от нас многочисленные нарушения, на основании которых задержанные и были осужденны», - сказал Vласти правозащитник Ерлан Калиев.

Мать задержанного 11 июня в районе Сайрана Айдара Джунусова, которому в эти минуты сократили срок ареста и отпускают на свободу (об этом Vласти сообщила его адвокат Айжан Отебаева), рассказала, что ее сын той ночью поехал перекусить.

«Мой сын был задержан ночью 11 июня в районе Сайрана, он является экспертом-экологом, он очень много работает, поэтому не успевает сам себе готовить. Тем вечером он поехал покушать в какое-то кафе. Мы ничего не знали, пока на следующий день не позвонил его друг и сказал, что он задержан. Нам власти ничего не сообщали. Я бегала в поисках сына чуть ли не два дня, поехала к прокурору, написала заявление, обратилась к правозащитникам, словом, подняла большой шум. Только после этого я узнала, что сын действительно задержан и узнала, что он находится здесь (в спецприемнике на Лобачевского – V)» , - сказала Зайтуна Кдралина.

Ерлан Калиев подтвердил Vласти, что женщине пришлось обойти много инстанций, чтобы узнать, где находится ее сын.

«Мать обнаружила, что его нет, машины нет. Естественно, начала переживать. Сначала она обратилась в РУВД ближайший, потом в ДВД. Никто ничего не знает. Потом, когда она (мать Джунусова – V) назвала марку машины, ей сказали, что она на штрафстоянке. После этого ей сказали обратиться в суд на Маркова (межрайонный специализированный суд по административным делам – V). Вроде он есть, а постановления нету. Она сильно переживала, вышла на нас (Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности – V) По своим каналам мы все-таки установили, что он (Джунусов – V) здесь», - сказал правозащитник.

Вчера, 13 июня, из алматинского спецприемника освободили по меньшей мере четверых задержанных в районе Сайрана. Сестра одного из них, Мухаммеда Али Еркина, сказала Vласти, что он также оказался в месте задержаний случайно, по ее словам, он провожал подругу.

Между тем глава Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис на своей странице в Facebook также указал, что «выездные» судебные заседания прямо противоречат целому ряду принципов международного права, в том числе гласности, равенства сторон в процессе и т.д., а также не соответствуют казахстанскому законодательству.

Жовтис ссылается на замечание общего порядка №32 комитета ООН по правам человекам к статье 14 «Равенство перед судами и трибуналами и право каждого на справедливое судебное разбирательство» международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Казахстаном, «не содержит никаких положений, позволяющих интерпретировать положения этой статьи, как позволяющие проводить судебные заседания не в зданиях судов».

«Это связано с тем, что в системе разделения властей судебная власть независима от исполнительной власти и не может проводить свои заседания на территории одного из участников уголовного и административного производства или стороны гражданского судопроизводства», - поясняет правозащитник.

«А согласно пункту 28 Замечания все судебные разбирательства по уголовным делам или же в каком-либо гражданском процессе в принципе должны проводиться устно и быть открытыми для публики. Публичность слушаний обеспечивает транспарентность судопроизводства и тем самым служит важной гарантией интересов отдельных лиц и общества в целом», - отмечает Жовтис.

Кроме того, по его словам, ни Уголовно-процессуальный кодекс РК, ни Гражданский процессуальный кодекс, ни Кодекс РК об административных правонарушениях «не содержат никаких статей, регламентирующих выездные судебные заседания» - в них «речь идёт о проведении судебных заседаний в залах судебных заседаний, которые находятся в зданиях судов».

«Проведение судебных заседаний в зданиях отделов полиции или спецприемников нарушает принцип разделения властей, поскольку суды проходят на территории органов исполнительной власти. Оно нарушает принцип гласности, поскольку территория отделов полиции, спецприёмников как режимных учреждений закрыта для посещения публики и СМИ. Оно нарушает принцип равенства сторон, поскольку судебные заседания проходят в помещениях органов полиции, привлекшей задержанных к административной ответственности. Все это является прямым нарушением международных стандартов справедливого судебного процесса», - подчеркнул правозащитник.