Глава государства рассказал, каким должен быть офицер службы государственной охраны
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На службу госохраны следует набирать молодежь, считает Токаев
Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил составу службы государственной охраны недавно назначенного начальника Ануара Садыкулова. Глава государства заслушал доклад руководителя службы о приоритетных направлениях развития системы государственной охраны Казахстана и одобрил предлагаемые подходы, сообщила Акорда

«Служба государственной охраны является чрезвычайно важной организацией, вы должны исходить именно из этого. На СГО возлагаются особые задачи, поэтому вопросы государственной охраны всегда будут находиться в фокусе нашего пристального внимания. Мы надеемся, что с вашей стороны будет проявлены максимальная преданность порученному делу и высокий профессионализм», - сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что в условиях меняющегося характера внешних и внутренних угроз требования к сотрудникам значительно возрастают. По его мнению, на службу следует подбирать молодых людей, подготовленных с профессиональной, идеологической и интеллектуальной точек зрения.

«Офицеры службы государственной охраны должны сочетать в себе качества профессионального военного с качествами дипломата, который может вести переговоры, обладает необходимой наблюдательностью, умеет обобщать информацию. Кроме того, офицеры СГО должны обладать качествами политика - понимать и знать внутреннею и внешнюю политику», - отметил глава государства.

Токаев также дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию деятельности службы.

Напомним, бывший зампред КНБ Ануар Садыкулов был назначен на должность начальника службы государственной охраны 13 июня.

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