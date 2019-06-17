На службу госохраны следует набирать молодежь, считает Токаев

«Служба государственной охраны является чрезвычайно важной организацией, вы должны исходить именно из этого. На СГО возлагаются особые задачи, поэтому вопросы государственной охраны всегда будут находиться в фокусе нашего пристального внимания. Мы надеемся, что с вашей стороны будет проявлены максимальная преданность порученному делу и высокий профессионализм», - сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что в условиях меняющегося характера внешних и внутренних угроз требования к сотрудникам значительно возрастают. По его мнению, на службу следует подбирать молодых людей, подготовленных с профессиональной, идеологической и интеллектуальной точек зрения.

«Офицеры службы государственной охраны должны сочетать в себе качества профессионального военного с качествами дипломата, который может вести переговоры, обладает необходимой наблюдательностью, умеет обобщать информацию. Кроме того, офицеры СГО должны обладать качествами политика - понимать и знать внутреннею и внешнюю политику», - отметил глава государства.

Токаев также дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию деятельности службы.

Напомним, бывший зампред КНБ Ануар Садыкулов был назначен на должность начальника службы государственной охраны 13 июня.