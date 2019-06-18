Новый глава МОН предложил отказаться от рейтинга школ по итогам ЕНТ

Новый министр образования и науки Асхат Аймагамбетов предложил акимам областей и городов не проводить рейтинг школ по итогам ЕНТ. Он считает, что этот рейтинг необъективен и не отражает уровень подготовленности школ.

«Я сегодня, выступая на заседании правительства, попросила акимов областей и городов республиканского значения, столицы не проводить рейтинг (школ – V) по итогам ЕНТ. Мы считаем, что этот рейтинг, во-первых, не нужен. Во-вторых, он необъективен и не отражает уровень именно подготовленности школ. Если раньше ЕНТ сочетало сразу две функции - это как итоговая аттестация в школе и как поступление в учебное заведение, то есть все тотально участвовали, то сейчас произошло разделение и участвуют сейчас только добровольно те, кто хочет поступить в вузы. Поэтому по результатам поступления в вузы проводить рейтинг, давать оценку школам, я думаю, что не стоит», - сказал Аймагамбетов журналистам в кулуарах правительства.

Он пояснил, что «есть другие индикаторы, другие возможности и механизмы внешней оценки достижений учащихся».

«По этим индикаторам можно делать определенные индикаторы. Но, в целом, само понятие рейтингов, когда мы говорим о школах - это сложный процесс. Это процесс, прежде всего, воспитания, это вопрос, касающийся обучения. Это разные процессы. И оценивать их только через один какой-то механизм несколько несправедливо. Здесь нужен комплексный подход», - считает глава МОН.

Вместе с тем на заседании правительства он сообщил, что Единое национальное тестирование в этом году будет проходить с 20 по 30 июня в 169 пунктах сдачи. Для участия в ЕНТ подали заявки 117 242 человека, в том числе более 96 тыс. выпускников школ этого года и более 20 тыс. выпускников колледжей и зарубежных организаций образования прошлых лет.

Между тем премьер-министр страны Аскар Мамин отметил, что «готовность к проведению ЕНТ должна быть полностью обеспечена».

«Задача министерства образования и науки – четкая координация работы всех пунктов проведения тестирования. Министерству внутренних дел и здравоохранения совместно с комитетом национальной безопасности необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности участников ЕНТ. Досмотр абитуриентов должен проходить оперативно и в предельно корректной форме. Акимам поручаю взять на контроль вопрос организации участия обучающихся в ЕНТ», - поручил глава правительства.