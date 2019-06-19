Экс-президента УЕФА освободили из-под стражи после нескольких часов допроса

Как поясняется, бывшего президента УЕФА вызвали в качестве свидетеля, однако сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями задержали его, когда он прибыл, чтобы другие вовлеченные в процесс лица не могли договориться за рамками разбирательства. Спустя несколько часов допроса Платини был освобожден.

«Платини освобожден из-под стражи. Слишком много шума на пустом месте. Следователи хотели, чтобы каждый допрашиваемый был услышан и не мог советоваться с остальными, поэтому их разделили. Я и мой подзащитный спокойны и уверены в итоговом результате дела», - заявил адвокат Уильям Бурдон.

Вместе с Платини были задержаны советник по спорту экс-президента Франции Николя Саркози Софи Дион и бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан.

Накануне сообщалось, что во Франции в рамках расследования дела о возможных коррупционных нарушениях при выборе страны, которая примет Чемпионат мира по футболу в 2022 году, арестован бывший президент УЕФА Мишель Платини.