Как изменение климата влияет на экономику?

Участники обсудят причины изменения климата, последствия изменения климата для Казахстана и то, как выглядит сценарий их развития, экономические потери от изменения климата и то, как предотвратить развитие последствий от изменения климата в регионе, в частности, в Казахстане.
Спикерами встречи выступят:
- Гаяне Минасян, ведущий специалист по экологии и природным ресурсам регионального офиса Всемирного банка в Центральной Азии.
- Светлана Долгих, начальник управления климатических исследований РГП «Казгидромет».
Модератор встречи – Настя Гончарова, исследователь, колумнист Vласти.
Встреча состоится 25 июня в пространстве Aurora Space по адресу: ул. Жамбыла 55/57. Начало в 11:00.
Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.
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