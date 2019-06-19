Как изменение климата влияет на экономику?

Vласть совместно с Группой Всемирного банка проведет экспертную встречу по вопросам охраны окружающей среды и изменения климата, а также по их влиянию на экономику региона Центральной Азии и Казахстана.

Участники обсудят причины изменения климата, последствия изменения климата для Казахстана и то, как выглядит сценарий их развития, экономические потери от изменения климата и то, как предотвратить развитие последствий от изменения климата в регионе, в частности, в Казахстане.

Спикерами встречи выступят:

- Гаяне Минасян, ведущий специалист по экологии и природным ресурсам регионального офиса Всемирного банка в Центральной Азии.

- Светлана Долгих, начальник управления климатических исследований РГП «Казгидромет».

Модератор встречи – Настя Гончарова, исследователь, колумнист Vласти.

Встреча состоится 25 июня в пространстве Aurora Space по адресу: ул. Жамбыла 55/57. Начало в 11:00.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.