Акиматы будут тратить 50% от платежей предприятий за выбросы на природоохранные мероприятия

Проектом нового Экологического кодекса Казахстана предусмотрено, что местные власти будут тратить не менее 50% от платежей предприятий за выбросы в окружающую среду на природоохранные мероприятия, сообщил министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

«Уже на 80% готов проект нового Экологического кодекса, он обсуждался в рабочих группах и с промышленниками, и с экологами, и с общественными организациями», - сказал Бозумбаев журналистам в среду.

Он выразил надежду, что его коллеги уже в отдельном ведомстве, министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, эту работу продолжат.

«И у нас будет в следующем году новый Экологический кодекс, основанный на стандартах ОЭСР», - сказал министр.

Он остановился на одном из острых вопросов.

«За эмиссию предприятия платят в местные бюджеты - это больше сотни миллиардов ежегодно в местные бюджеты акимов областей. К сожалению, не более 5% в областях эти средства используются на природоохранные мероприятия. Проектом кодекса предусмотрено, что не менее 50% на первом этапе с момента введения кодекса должны направляться на природоохранные мероприятия», - сказал Бозумбаев.

По его словам, «предприятия, которые внедрили наилучшие доступные технологии с точки зрения энергоэффективности и экологических выбросов, должны будут освобождаться от этих платежей».