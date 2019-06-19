Токаев дал поручения Нигматулину по законотворческой работе

Он указал на необходимость качественного законодательного сопровождения проводимых в стране реформ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса парламента Нурлана Нигматулина, сообщила Акорда.
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