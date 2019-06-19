Токаев дал поручения Нигматулину по законотворческой работе

Нигматулин проинформировал Токаева о текущей деятельности мажилиса, о трезультатах и планах законотворческих работ, а также о ходе подготовки к проведению IV совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое состоится 23-24 сентября в столице Казахстана.

Глава государства указал на необходимость качественного законодательного сопровождения проводимых в стране реформ и своевременного принятия законопроектов и дал ряд конкретных поручений.