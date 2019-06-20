Ведется работа по заключению договоров с зарубежными контрагентами
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Казахстан намерен в ближайшее время начать поставки бензина в дальнее зарубежье
Фото Марии Гордеевой

Алия Иксанова, Vласть

Казахстан рассчитывает на днях отправить первые партии бензина в дальнее зарубежье, сообщил министр энергетики страны Канат Бозумбаев.

«Экспорт бензина за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза открыт, начиная с июня. Мы предполагаем, что на днях первые партии бензина должны в дальнее зарубежье быть отправлены. Объемы экспорта ожидаются в пределах 60-70 тыс. тонн по Аи-92, 10-15 тыс. тонн по Аи-95. В настоящий момент ведется работа по заключению договоров с зарубежными контрагентами по поставкам казахстанского бензина», - сказал Бозумбаев на отчетной встрече с населением в четверг.

Он напомнил, что Беларусь и Кыргызстан изъявили желание, чтобы Казахстан поставлял им нефть и нефтепродукты.

«Мы поставили свои жесткие условия: (не начнем – V) без подписания соответствующего соглашения о невозможности реэкспорта этой продукции, потому что мы беспошлинно туда должны будем поставлять свою продукцию, чтобы потом не было недобросовестной конкуренции в третьи страны. Мы поставили условия и надеемся, что переговоры должны пройти успешно с этими странами», - сказал Бозумбаев.

Ранее сообщалось, что Казахстан в июле может начать экспорт бензина в Кыргызстан.

В мае президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что страна ведет переговоры с Казахстаном по поставкам нефти.

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