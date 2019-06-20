Парламент Кыргызстана проголосовал за отмену неприкосновенности Атамбаева

Сегодня на заседании жогорку кенеша депутаты одобрили проект постановления о лишении неприкосновенности бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.

По данным портала 24.kg, за проект постановления проголосовали 100 депутатов, 5 выступили против. Решение спецкомиссии по лишению неприкосновенности экс-президента Кыргызстана направили в генеральную прокуратуру.

Создана в парламенте Кыргызстана специальная депутатская комиссия должна внести представление в генпрокуратуру о возбуждении в отношении экс-президента страны уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции. Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к реконструкции Исторического музея, модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконным поставкам угля на столичной теплоцентрали, получению участка для строительства дома и выделению земель в Иссык-Кульской области.

В проекте заключения указано, что члены комиссии нашли подтверждение политическим репрессиям, незаконному приобретению земельных участков в Кой-Таше и на Иссык-Куле, незаконному обогащению и узурпации власти. Всего в проекте заключения указано девять пунктов.

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