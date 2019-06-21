Переговоры с Беларусью и Кыргызстаном продолжаются
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Казахстан начнет экспорт бензина в страны Средней Азии и Европы
Фото Марии Гордеевой

Алия Иксанова, Vласть

Казахстан начнет свой первый экспорт бензина со стран Средней Азии и Европы, заявил в пятницу министр энергетики страны Канат Бозумбаев.

«С июня мы создали все условия для экспорта бензина, этот процесс должен стартовать, наверное, на следующей неделе, надеюсь», - сказал Бозумбаев на пресс-конференции в пятницу.

Министр заявил, что переговоры с Беларусью и Кыргызстаном, которые заявили о заинтересованности в поставках нефти и нефтепродуктов из Казахстана, продолжаются.

«Переговоры еще впереди и экспорт нашего бензина будет осуществляться совсем в другие страны, страны, которые не находятся в Евразийском экономическом союзе - это страны Средней Азии и Европейские страны с Атырауского НПЗ», - уточнил Бозумбаев.

Накануне министр сообщал, что в ближайшие дни Казахстана намерен начать экспорт бензина в страны дальнего зарубежья.

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