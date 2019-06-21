Минэнерго не видит необходимости в продлении запрета на ввоз бензина из России

Глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев пока не видит необходимости в продлении запрета на ввоз бензина из России по железной дороге.

«Сейчас соответствующие аналитические службы работают, считают, летом не вижу необходимости… в данном запрете, потому что разница по ценам настолько велика, что нет никакого смысла российский бензин в Казахстан возить. Боюсь, лишь бы наш бензин контрабандой в Россию не уехал, вот над этим надо работать», - сказал Бозумбаев на пресс-конференции в пятницу.

Он заявил, что министерство энергетики работает совместно с министерством финансов над тем, чтобы не было «серого экспорта».

18 февраля глава Минэнерго подписал указ о запрете на ввоз бензина из России железнодорожным транспортом. Указ начал действовать спустя 10 дней после официального опубликования, а сам запрет вводился на 3 месяца.