Национальный центр тестирования возглавил Дидар Смагулов

Новым главой Национального центра тестирования назначен Дидар Смагулов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«Мы приняли решение о привлечении к руководству Национальным центром тестирования человека с безупречной репутацией – Смагулова Дидара, заместителя директора департамента агентства по противодействию коррупции. Уверен, что Дидар Смагулов сможет обеспечить работу центра, его трансформацию на принципах законности», - написал министр.

В мае в Нацбюро сообщили, что пресекли коррупционную схему взяточничества со стороны руководства РГКП «Национальный центр тестирования». Так, бывший и.о. генерального директора центра, руководивший им в 2016 году, подозревается в получении взятки в виде новой автомашины марки Toyota Camry стоимостью свыше 9 млн тенге «за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок, связанных с деятельностью системы образования». Также проводится досудебное расследование в отношении нынешнего генерального директора Национального центра тестирования, который через посредника в 2017-2018 годы на системной основе получал взятки в особо крупных размерах. С санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.