В девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В северных регионах республики ожидается усиление ветра, в западных – сильная жара, на юго-востоке и востоке – сильные дожди, сообщает РГП «Казгидромет».

22 июня в Северо-Казахстанской области ночью местами ожидается гроза, туман, шквал, ветер северо-западный местами 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В Петропавловск порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области 22 июня местами ветер северо-западный 18 м/с, ночью местами гроза.

В Акмолинской области в субботу местами гроза, шквал, днем ветер северо-западный, северный местами 15-20 м/с. В столице утром и днем 22 июня ожидается гроза, днем ветер северо-западный, северный порывы 15 м/с.

23-24 июня в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской областях, 24 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидается очень сильная жара - +40+43°С.

Между тем в период с 23 по 25 июня в Восточно-Казахстанской области и в Алматинской областях и прилегающих к городу Алматы территориях в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на горных реках ожидаются подъемы уровней воды и формирование склонового стока.