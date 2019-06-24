Выплата возмещения вкладчикам Qazaq Banki продолжится до конца года

Банк-агент ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» продолжит выплату возмещения вкладчикам ликвидированного АО «Qazaq Banki» до 24 декабря. Как сообщается на сайте Казахстанского фонда гарантирования депозитов, соответствующее соглашение между банком-агентом и КФГД было подписано 21 июня.

«В АО «Qazaq Banki» были размещены депозиты 18 тыс. вкладчиков и индивидуальных предпринимателей. С момента начала выплаты 24 декабря 2018 года вкладчикам выплачено возмещение на общую сумму 20,2 млрд тенге, что составляет более 98% от первоначальной суммы выплат. Сумма обязательств, которые пока остаются невостребованными, составляет 325 млн тенге, т.е. не более 2% от первоначальной суммы», - говорится в сообщении КФГД.

Ранее сообщалось, что выплаты будут до 24 июня.

Как отмечается, на данный момент за выплатой обратилось менее трети вкладчиков. Порядка 80% из них имели депозиты менее 5 тыс. тенге, а 14% имели вклады более 100 тыс. тенге.

«Сегодня самая крупная невостребованная сумма составляет 13,4 млн тенге. Наименее активно обращаются вкладчики в Семее, Петропавловске, Усть-Каменогорске», - уточнили в КФГД.

Для максимально быстрой и удобной выплаты возмещения Банк ВТБ Казахстан и Казахстанский фонд гарантирования депозитов приняли решение продолжать использовать инфраструктуру и филиальную сеть банка-агента, которая сегодня насчитывает 17 филиалов и 28 отделений по всему Казахстану. Вкладчики могут обратиться во все отделения банка-агента в любой рабочий день до 24 декабря.

В КФГД также сообщили, что 95% депозитов в АО «Qazaq Banki» было открыто в пределах максимальной гарантируемой суммы, и вкладчики получили возмещение на всю сумму своего депозита. На момент начала выплаты сумма обязательств КФГД перед вкладчиками Qazaq Banki составляла не более 3% от объема резерва фонда. Сумма обязательств, которые пока остаются невостребованными, составляет 0,04% от объема резерва, который доступен в данный момент.

Напомним, 27 августа 2018 года Qazaq Banki был лишен лицензии на проведение всех банковских операций, 24 октября Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы принял решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq Banki». Решение суда вступило в силу 12 декабря, а 24 декабря банк-агент ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» начал выплату возмещения вкладчикам от имени и за счет средств КФГД. Порядка 90% обязательств перед вкладчиками было погашено в течение первого месяца с начала выплаты.