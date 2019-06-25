45 пожаров потушили за сутки в Арыси – КЧС

За истекшие сутки в Арыси потушили 45 пожаров. При этом горел 21 жилой дом и зафиксировано 15 природных пожаров. Об этом на брифинге в штабе по ликвидации ЧС сообщил глава комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер.

«На территории города Арысь за истекшие сутки потушено 45 пожаров из них 21 пожар – это горение жилых домов, 9 пожаров хозяйственных построек и 15 – природных пожаров», - сказал Беккер.

Отметим, что утром глава МВД сообщал о локализации пожаров в 19 жилых домах, 9 хозпостройках и 14 возгораниях травы в степи.

«Департаментом полиции совместно с Национальной гвардией производится круглосуточное патрулирование территории города в целях исключения мародерства и несанкционированного попадания жителей на территорию города. Действительно, сохраняется угроза (взрывов – V), разлет снарядов был значительным, их находят практически везде, в том числе в жилом секторе, на железнодорожных путях, на железнодорожном узле, - добавил Беккер.

Он отметил, что первостепенная задача на сегодня – в обеспечении безопасности граждан.

«Эта задача будет выполнена, и все силы будут направлены на обеспечение безопасности граждан и на восстановление системы жизнеобеспечения», - заверил глава КЧС.

По его информации, в настоящее время на месте ЧП задействована группировка сил и средств министерства внутренних дел, в которую входят департамент полиции, комитет по чрезвычайным ситуациям и Национальная гвардия, составляет 1263 человека и 180 единиц техники.