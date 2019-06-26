Они задержаны, их везут в Абайский РУВД Шымкента
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На журналистов Vласти совершено нападение в эвакуационном пункте в Шымкенте
Скрин видео Адилета Абиша

На журналистов Vласти Каната Бейсекеева и Адилета Абиша, снимавших видеорепортажи в центральной мечети Шымкента «Ак мечеть», совершила нападение группа неизвестных. Они частично повредили технику журналистов.

После потасовки журналисты были задержаны нарядом полиции, их везут в Абайский РУВД Шымкента. По словам корреспондентов Vласти, нападавшие также следуют за ними в других автомашинах.

Документалисты Канат Бейсекеев и Адилет Абиш снимают по заданию Vласти видеорепортажи о ситуации в Арыси и эвакуированных из города жителях.

Редакция Vласти связалась с полицией Шымкента и администрацией города и Туркестанской области и проинформировала о случившемся.

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