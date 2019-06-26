Депутаты предлагают разрешить врачам скорой помощи выписывать рецепты

Депутат мажилиса Жанат Омарбекова на пленарном заседании палаты в среду выступила с предложением расширить функции медиков скорой помощи и разрешить им выписывать рецепты, сообщает Sputnik Казахстан .

Омарбекова отметила, что мера Минздрава по ужесточению отпуска лекарств оправдана, так как многие казахстанцы игнорируют поход к врачу и занимаются самолечением на пару с провизорами в аптеках.

«Бесконтрольный прием лекарственных препаратов наносит вред здоровью человека. Необходимо усилить контроль за отпуском лекарств, но при этом Минздраву нужно было отработать выдачу рецептов при экстренных ситуациях, чтобы люди не ждали приема у своего врача и не стояли в очередях», - сказала депутат.

Для экстренных ситуаций Омарбекова предложила разрешить бригадам скорой медпомощи выписывать рецепты пациентам, но чтобы медики при этом информировали участкового врача.

Кроме этого, депутат предложила пересмотреть сроки действия рецептов в сторону увеличения при хронических заболеваниях.

Напомним, в Казахстане ужесточили правила отпуска лекарственных препаратов. Сейчас 87% лекарств или 6033 наименования препаратов из 7792, отпускаются строго по рецептам, и только 1759 - без рецепта врача. Однако после волны возмущений казахстанцами на отпуск антигистаминных и анальгетических лекарств министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил о пересмотре списка препаратов, отпускаемых без рецепта врачей. До 1 июля будет опубликован окончательный список лекарств, которые можно приобретать без рецепта.