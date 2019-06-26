Токаев призвал работать над повышением качества отечественного кино

Президент принял главу Союза кинематографистов Казахстана
Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Союза кинематографистов Казахстана Ермека Турсунова. Как сообщает Акорда, в ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахстанской киноиндустрии.
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