Токаев призвал работать над повышением качества отечественного кино

Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Союза кинематографистов Казахстана Ермека Турсунова. Как сообщает Акорда, в ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахстанской киноиндустрии.

«Глава государства подчеркнул, что состояние киноискусства определяет культурный облик страны, и призвал работать над повышением качества продукции отечественного кинематографа. По словам президента, необходим комплексный подход к решению вопросов киноиндустрии, в том числе касающихся будущего киностудии «Казахфильм», - отмечается в сообщении.

В свою очередь Турсунов поблагодарил президента за внимание к национальному кино и пригласил посетить открытие XV международного кинофестиваля «Евразия», которое состоится 30 июня в столице.