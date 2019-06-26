Президент Таджикистана выразил соболезнования в связи с ЧП в Арыси

На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, в которой выражены соболезнования в связи с трагическим происшествием в городе Арысь, сообщает Акорда.

«С чувством глубокой печали воспринял известие о взрыве в городе Арысь, приведшем к значительному ущербу и человеческим жертвам. От своего имени и имени таджикского народа выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, а также слова поддержки семьям пострадавших и надежду на их скорейшее выздоровление», - говорится в телеграмме.

Рахмон также отметил оперативно принятые меры правительства Казахстана и самоотверженную работу казахстанских служб в ходе эвакуации и устранения последствий трагедии.

Ранее соболезнования выразил президент Кыргызстана.