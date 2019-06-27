В Венесуэле предотвратили новую попытку военного переворота

В начале недели оппозиция Венесуэлы планировала совершить третий по счету военный переворот в стране. Министр связи и информации Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения страны VTV заявил, что планировалось освобождение из тюрьмы генерала, которого впоследствии должны были объявить президентом, сообщает РБ К.

Активные действия должны были начаться 23 июня, и до 24 июня планировалось захватить военную базу Ла-Карлота в Каракасе, утверждает Родригес. После этого оппозиция намеревалась освободить из-под стражи экс-министра обороны страны, генерала Рауля Бадуэля, который перешел на их сторону. Сначала его должны были перевезти на базу, а затем – в студии телеканалов Tves и VTV, в эфире которых Бадуэля собирались объявить президентом республики. В это время, по словам Родригеса, в Венесуэлу из Доминиканской Республики ожидалось прибытие некоего генерала в отставке Эдуарда Хосе Баэса Торреальба под псевдонимом Марискаль, который, по планам оппозиции, должен был убить действующего главу страны Николаса Мадуро, его жену Силию Флорес и председателя национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо.

Родригес утверждает, что представители венесуэльской разведки «присутствовали на встречах, где планировались перевороты, и в течение 14 месяцев следили за каждым, кто был вовлечен в обсуждения этих действий». Как подтверждение, министр продемонстрировал видеозапись, на которой одетый в военную форму человек рассказывает эти детали планов оппозиции.

Рауль Бадуэль занимал пост министра обороны Венесуэлы с декабря 2006-го по январь 2008 года. На сторону оппозиции он перешел еще при предыдущем президенте Уго Чавесе. В 2009 году Бадуэля арестовали по обвинению в коррупции и приговорили к тюремному заключению.

Между тем Мадуро, также в эфире государственного телевидения, сообщил, что все участники попытки переворота задержаны.

«Мы раскрыли, разрушили и захватили террористическую группу, которая хотела совершить атаку против венесуэльского общества и демократии», - сказал он.

Число задержанных не уточняется, но Мадуро заявил, что попытку переворота организовала венесуэльская оппозиция в координации с президентом Колумбии Иваном Дуке и Белым домом США. И у властей, по словам Мадуро, есть «более 56 часов записей» переговоров организаторов с участием отставных военных и полицейских, «которые хотят прийти к власти путем кровопролития и убийства».

Лидер оппозиции Венесуэлы, председатель национальной ассамблеи Хуан Гуайдо отверг причастность к попытке переворота.

Первая попытка военного переворота в Венесуэле произошла в январе после инаугурации Мадуро – местная оппозиция не признали результаты голосования на выборах. На многотысячном митинге оппозиции Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. В конце апреля в Венесуэле объявили о новой попытке госпереворота. Тогда к оппозиции присоединились несколько венесуэльских военнослужащих, вместе с ними митингующие пытались захватить базу Ла-Карлота.