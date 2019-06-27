Токаев указал на необходимость устранения барьеров, мешающих автоматизации госуслуг

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскаром Жумагалиевым указал на важность цифровизации государственных услуг и экономики в целом, сообщает Акорда.

«Необходимо все процессы, которые сегодня в той или иной степени являются барьерами, исключить, сделать их автоматизированными. Граждане должны без каких-либо проблем получать качественные государственные услуги в автоматическом режиме», - сказал Токаев.

Жумагалиев доложил главе государства о текущей деятельности министерства и реализации проектов государственной программы «Цифровой Казахстан», сопряженных с анализом «больших данных» и использованием искусственного интеллекта. Также он рассказал о формируемой в стране инновационной экосистеме, ядром которой выступает Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub. По словам Жумагалиева, на сегодняшний день технопарк функционирует в штатном режиме, его потенциал задействован полностью. Более 260 компаний прошли акселерацию, благодаря им в Казахстан привлечено порядка 28 млрд тенге.