У Токаева нет планов бороться за пост генсека ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ему «более, чем достаточно» опыта работы в ООН и он не планирует покидать свой пост, чтобы побороться за кресло генсека организации.

«Мне почти три года довелось возглавлять Женевский офис ООН в качестве заместителя Генерального секретаря ООН и Генерального секретаря Конференции по разоружению. Получил полезный опыт и понимание механизмов международных процессов. Полагаю, этого более чем достаточно», - сказал Токаев, комментируя в интервью газете «Ана тілі», комментируя сообщения о том, что он поборется за пост генсека ООН в 2026 году.

«У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать», - добавил он.

Касым-Жомарт Токаев возглавил Казахстан в 2019 году. В 2022 году после внесения изменений в Конституцию он был переизбран президентом на второй и последний срок. Его президентские полномочия должны истечь в 2029 году.