У Токаева нет планов бороться за пост генсека ООН

Он не собирается покидать пост досрочно
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ему «более, чем достаточно» опыта работы в ООН и он не планирует покидать свой пост, чтобы побороться за кресло генсека организации.
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