Он будет построен на частные инвестиции
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В Алматы построят театр балета
Фото пресс-службы акимата Алматы

В рамках инициативы «50 проектов-драйверов развития Алматы» в городе в 2020 году построят театр балета и современный конгресс-центр, сообщает «Казинформ».

По информации службы по связям с общественностью акимата города, театр будет построен на пустовавшем участке вдоль проспекта аль-Фараби и западнее проспекта Назарбаева. Пространство театра сделают полуфункциональным и трансформируемым, а в самом здании планируется также открыть школу хореографии для детей.

Вместе с тем, учитывая растущую роль Алматы как города, где ежегодно проводится более 50 международных ивентов, также запланировано строительство современного конгресс-центра.

В рамках «50 проектов-драйверов развития Алматы» в этом году будет завершено строительство еще ряда соцобъектов, сейсмоусиление и реконструкция зданий, благоустройство улиц и парков. В частности, до конца года планируется завершение реконструкции площади Республики, проспекта Достык, улиц Байсеитовой и Жибек жолы, Верненской обсерватории, Алматинского зоопарка, Лестницы здоровья на Медеу, фонтана Тысячелетия и пешеходных зон во всех восьми районах города. Кроме этого, будет завершено строительство семейно-врачебной амбулатории, пристройки к родильному дому №4 и психоневрологического дома-интерната в Турксибском районе, подстанции скорой медицинской помощи и патологоанатомического бюро в Алатауском районе, и будут введены в эксплуатацию 6 новых детских садов и 10 школ после сейсмоусиления.

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