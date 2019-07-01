Токаев выразил соболезнования Путину в связи с ЧП в Иркутской области

«С глубоким прискорбием воспринял весть о разрушениях в населенных пунктах и гибели людей в Иркутской области в результате паводка. От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», - говорится в телеграмме.

В Иркутской области с 25 июня из-за проливных дождей начались паводки, в регионе действует режим ЧС. В 28 населенных пунктах были подтоплены 1,7 тыс. домов, где живут 4,2 тыс. человек, также подтоплено 5 участков автодорог. В 15 пунктах временного пребывания размещены 1,3 тыс. человек. За медицинской помощью обратился свыше 600 человек, госпитализированы 136 человек. Погибли 5 человек, двое, включая ребенка, пропали без вести.