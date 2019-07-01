Туристы будут оформлять ее на паспортном контроле в аэропорту
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В Таиланде введут обязательную страховку для туристов
ФОТО С САЙТА TOURPROM.RU

В Таиланде до конца этого года введут обязательную страховку для туристов, пишет РБК.

Иностранные граждане, у которых нет страховки, будут оформлять ее на паспортном контроле в аэропорту, оплачивая взнос в специальный фонд для покрытия расходов на лечение или репатриацию. Страховка будет стоить 20 бат. В случае смерти предполагаются выплаты до 1 млн таиландских бат с максимальным сроком до 30 дней.

Как ожидается, обязательная страховка будет мотивировать туроператоров заботиться о безопасности своих клиентов. В противном случае их могут оштрафовать на 500 тыс. бат.

Проект запустят в тестовом режиме в провинции Накхоннайок, где популярны экстремальные виды спорта (скалолазание, рафтинг и другие) среди туристов.

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