«Финансовой матрешкой» назвал Нигматулин государственные программы страны

В очередных поправках в республиканский бюджет Миннацэкономики закладывает средства для проведения анализа потребностей в рабочих местах с учетом отраслей экономики. В итоге депутаты не смогли разобраться, на что выделяется 53 млрд тенге, а спикер мажилиса Нурлан Нигматулин назвал государственные программы страны «финансовой матрешкой».

«За последние 10 лет в стране реализовывалась не одна госпрограмма, направленная на поддержание занятости. Из госбюджета было выделено 964 млрд тенге на трудоустройство, обучение, переобучение, выдачу микрокредитов. В законопроекте вы предусматриваете средства для проведения анализа потребностей в рабочих местах с учетом отраслей экономики…. Вместе с тем беспокоят ваши подходы к решению данных вопросов. Во-первых, кем и по какой методике будет проводиться данный анализ? Во-вторых, несмотря на то, что еще нет результатов анализа, тем не менее вы уже закладываете немалые средства для создания рабочих мест, на микрокредитование в размере порядка 53 млрд тенге. Как просчитывали потребность в рабочих местах в разрезе экономики, если данный анализ еще не готов?», - поинтересовался у министра национальной экономики Руслана Даленова депутат мажилиса Арман Кожахметов.

Даленов ответил, что 20 млрд пойдет на микрокредитование или 5 тыс. микрокредитов на селе, еще 3 млрд тенге – на обучение бизнеса по программе «Бастау».

«Администратор – министерство сельского хозяйства – будет обучать тех, кто берет микрокредиты», - подчеркнул глава Миннацэкономики.

Еще 13,6 млрд тенге предусмотрено для министерства труда и социальной защиты по программе обучения ТиПО, а также 12 млрд тенге – на увеличение количества грантов по реализации новых бизнес идей.

«С арифметикой у вас все нормально, вы показали, в сумме бьет действительно. А речь о другом: как вы просчитали эту потребность?», - поинтересовался спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

«Проведен анализ в отношении потребности специалистов. Мы разработали национальные системы в определении потребности трудовых ресурсов. Вы знаете, что в рамках госпрограмы «Енбек» реализована программа «Жас маман», «Жас касыпкер». В реализации этих проектов нами уже определены 100 специальностей, которые на сегодня востребованы для экономики страны», - попытался объяснить министр труда и социальной защиты Бердыбек Сапарбаев.

«У нас, откровенно говоря, программа, внутри программы – программа. Просто финансовая матрешка. Поэтому бедный Руслан Ерболатович никак разобраться не может. 53 млрд разложил, а когда, по какой программе, откуда потребность – не знает. Надо тогда, Бердибек Машбекович, дать министерству национальной экономики, чтобы оно представляло, куда 53 эти млрд будут расходоваться», - попросил в этой связи Нигматулин.