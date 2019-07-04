Российская компания «Полиметалл» готова инвестировать в геологоразведку в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял члена совета директоров российской компании «Полиметалл» Игоря Финогенова. Как сообщила Акорда, Финогенов рассказал главе государства о крупных проектах компании, реализуемых в Казахстане и России.

Токаев в свою очередь поздравил «Полиметалл» с размещением на бирже Международного финансового центра «Астана».

«Полиметалл» стал первым иностранным резидентом на бирже МФЦА. Хотел бы вас поздравить с этим и выразить признательность. Компания успешно завершила строительство проекта «Кызыл» на Бакырчикском месторождении в Восточно-Казахстанской области. Реализуются также проекты на золотоносном месторождении в Костанайской области», - сказал президент Казахстана.

Финогенов же подчеркнул, что биржа МФЦА предоставляет широкие возможности инвесторам для реализации перспективных проектов в Казахстане.

«Мы считаем размещение нашей компании на бирже МФЦА успехом, поскольку это первый шаг для налаживания финансирования проектов в Казахстане. Мы заинтересованы в инвестировании в геологоразведку и биржа является хорошим инструментом для этого», - сказал он.

Собеседники выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества.

Кроме этого, Токаев принял президента – главного исполнительного директора Baker Hughes, a GE company Лоренцо Симонелли. В ходе встречи он рассказал главе государства о реализации совместных инвестиционных проектов в различных секторах экономики, в том числе машиностроении и энергетическом секторе.

Токаев поблагодарил Симонелли за участие в Совете иностранных инвесторов и отметил положительную деятельность его компании в Казахстане.

«У нас богатый опыт успешного взаимодействия в разных сферах. Думаю, наше плодотворное сотрудничество будет продолжено», - считает он.

В свою очередь Симонелли подчеркнул, что компания активно работает над локализацией и реализацией новых проектов и считает, что «Казахстан – это яркий пример успешного использования потенциала наших компаний для развития инфраструктуры всей страны».

Также собеседники обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.