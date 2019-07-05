Нацбанк утвердил механизм по списанию штрафов и пени по потребительским кредитам

Национальный банк утвердил механизм, по которому казахстанцам спишут пени и штрафы за просроченные беззалоговые потребительские займы в банках второго уровня, имеющиеся у них по состоянию на 1 июля 2019 года, сообщает в пятницу пресс-служба регулятора.

Согласно постановлению, в первую очередь АО «Фонд проблемных кредитов» выпустит облигации и разместит их. Далее, банки второго уровня и микрофинансовые организации в срок до 30 июля должны осуществить прощение задолженности по начисленной (причитающейся) неустойке (штрафов и пени) и направить в срок до 2 августа в АО «Государственное кредитное бюро» информацию о суммах прощенной неустойки (штрафов и пени) по договорам банковского займа и предоставлении микрокредита по состоянию на 1 июля 2019 года по форме и формату, установленным кредитным бюро.

Затем кредитное бюро в срок до 9 августа направляет в фонд информацию о суммах прощенной неустойки (штрафов и пени) в разрезе по каждому займу или микрокредиту.

После этого фонд до 15 августа заключает с каждым банком второго уровня и каждой микрофинансовой организацией соглашение о возмещении части прощенной неустойки (штрафов и пени) на условиях, предусмотренных настоящим постановлением и предусматривающее положение об обязанности банков второго уровня и микрофинансовых организаций представлять информацию о фактически прощенной задолженности по уплате неустойки (штрафам и пени) в Национальный банк.

После всего этого фонд до 20 августа на основании соглашения возмещает 30% от прощенной гражданам задолженности по неустойке (штрафам и пени).

«Для целей настоящего пункта беззалоговым потребительским займом является банковский заем и (или) микрокредит без условия о залоге на момент выдачи, предоставленный физическому лицу на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности», - подчеркивают в Нацбанке.