Журналиста «Настоящего времени» депортируют из Казахстана

Суд запретил ей пребывание в республике на пять лет
Журналиста телеканала «Настоящее время», гражданку Кыргызстана Жазгуль Эгембердиеву, депортируют из Казахстана и запретят пребывание в республике на пять лет. Такое решение вынес суд столицы в ночь с пятницы на субботу.
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