Журналиста «Настоящего времени» депортируют из Казахстана

Журналиста телеканала «Настоящее время», гражданку Кыргызстана Жазгуль Эгембердиеву, депортируют из Казахстана и запретят пребывание в республике на пять лет. Такое решение вынес суд столицы в ночь с пятницы на субботу.

«Казахстанский суд выдворил из страны журналиста "Азаттык" из Киргизии. Суд мог назначить штраф, но он выдворил журналиста. У Жазгуль Эгембердиевой был обратный билет на завтра и она могла бы вылететь сама, оплатив сегодня штраф. Я хочу сказать нашему суду, всех не выдворите. Выдворите одних, приедут другие», - сообщила в своем Facebook адвокат жрналиста Хамида Айткалиева.

Как пояснила сама Эгембердиева в разговоре с Vластью, вылететь домой она должна была в субботу, 6 июля, в 15:15.