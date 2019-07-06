Суд запретил ей пребывание в республике на пять лет
Журналиста «Настоящего времени» депортируют из Казахстана

Журналиста телеканала «Настоящее время», гражданку Кыргызстана Жазгуль Эгембердиеву, депортируют из Казахстана и запретят пребывание в республике на пять лет. Такое решение вынес суд столицы в ночь с пятницы на субботу.

«Казахстанский суд выдворил из страны журналиста "Азаттык" из Киргизии. Суд мог назначить штраф, но он выдворил журналиста. У Жазгуль Эгембердиевой был обратный билет на завтра и она могла бы вылететь сама, оплатив сегодня штраф. Я хочу сказать нашему суду, всех не выдворите. Выдворите одних, приедут другие», - сообщила в своем Facebook адвокат жрналиста Хамида Айткалиева.

Как пояснила сама Эгембердиева в разговоре с Vластью, вылететь домой она должна была в субботу, 6 июля, в 15:15.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Токаев подписал указ о введении моратория на создание новых госкомпаний
Новости
Наблюдателя на выборах Серика Абишева принудительно доставили в ДКНБ Алматы
Новости
На ТШО конфликт рабочих
Новости
Долги казахстанцев, проданные коллекторам, списаны не будут – Досаев
Новости
Дожди прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие три дня
Новости
Списание потребительских кредитов – разовая акция, заверили в Минфине