Суханбердиева во время пребывания в СИЗО написала книгу «Тюрьма глазами вице-министра»

Бывший вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева в первом интервью после приговора объяснила, почему настаивала на покупке 41 планшета и двух телефонов и заявила, что будет обращаться в Верховный суд, чтобы эти гаджеты ушли не в доход государства, а все-таки были подарены детям сиротам, детям из малообеспеченных семей и двум детям-героям. Также она рассказала, что за 34 дня в следственном изоляторе написала книгу: «Тюрьма глазами вице-министра», которую скоро планирует опубликовать.

«Мне инкриминировали две статьи. Первое – это превышение служебных полномочий, злоупотребление. Вы знаете, что такое коррупция – это когда человек ищет выгоду себе или своим близким. Список (детей, которых должен был 1 июня поздравить президент - V) был утвержден. 41 ребенок – сироты и дети из многодетных семей со всех уголков Казахстана. Они приехали получили по своей одной книжке и уехали», - рассказала Суханбердиева в среду после оглашения приговора, отметив, что ей и всему министерству «хотелось, чтобы дети получили эти планшеты».

«Эти планшеты, эти два телефона для детей-героев, они у меня не были, они были в сейфе у помощника министра, в руки они мне не попадали. Закон суров, но это закон. Я давала (поручения - V), я руководила, я готовила эту встречу, поэтому мне хотелось, чтобы дети получили. Я буду обращаться в Верховный суд, чтобы они (гаджеты - V) не оставались в доход государству, не вещдоками лежали в государственных доходах, а чтобы им (детям отдали - V). Я же понесла наказание, пусть дети получат. Это для меня сейчас самое главное. Чтобы 41 ребенок и два ребенка-героя получили. Если нет, то у меня есть обязательства, я буду думать….», - подчеркнула бывший вице-министр.

Она также подчеркнула, что издательства, которые купили детям планшеты «зарабатывают до двух миллиардов и… сегодня не было потерпевших, их действительно не было, потому что они не считают себя потерпевшими».

Что касается второго пункта обвинения – незаконная предпринимательская деятельность, то, как объяснила осужденная, ее родственники хотели открыть школу, но еще не открыли, так как еще не построено здание.

«Только должны были брать кредит, только оформлять в банке, вы можете все эти сведения взять. Поэтому эта частная школа моими родственниками должна была открыться только в сентябре», - заявила она.

Бывшая вице-министр также рассказала, что пока она была в следственном изоляторе, она написала книгу.

«Хочу выразить огромную благодарность родителям, опекунам этих сирот, многодетным, которые посылали передачи, бандероли. Вообще вся страна, я просто в шоке, я благодарна всем блогерам, знакомым, журналистам, друзьям. Эти 34 дня (проведенные в СИЗО - V) я писала книгу. Эта книга скоро выйдет – «Тюрьма глазами вице-министра». Это первая книга о женской тюрьме, сколько людей, столько мнений. Это будет настолько интересная книга, это не будет автобиография только лично про меня. Но там будет все. Я ее уже практически закончила, остались литературные правки», - также сообщила Суханбердиева.

Она рассказала, что ей предложили сотрудничать российские и иностранные СМИ, однако она решила презентовать и выпустить книгу в Казахстане.

«Сейчас очень много выходят, чтобы я вышла в эфир с передачей, все объяснила, я просто страшно соскучилась по своим детям. Но если бы у меня спросили, как бы вы поступили, я просто бы не хотела, чтобы эти дети просто взяли эти книжки и уехали первого июня. Наверно в этом моя вина», - заключила Суханбердиева.