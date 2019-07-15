Нацбанк не исключает повышения базовой ставки во втором полугодии

Национальный банк не исключает ужесточение денежно-кредитной политики и повышение базовой ставки во втором полугодии 2019 года. Об этом в понедельник в ходе расширенного заседания правительства с участием президента заявил глава регулятора Ерболат Досаев.

«Для снижения уязвимости экономики к внешним шокам в среднесрочной перспективе Нацбанком совместно с правительством определены дальнейшие подходы по повышению координации денежно-кредитной политики. В сфере денежно-кредитной политики будут приняты меры для сохранения инфляции внутри коридора», - заявил Досаев.

Он подчеркнул, что главной задачей является сдерживание влияния на рост цен значительно возросших расходов.

«Во втором полугодии, при усилении инфляционного давления, возможно ужесточение денежно-кредитной политики через повышение базовой ставки. Будет обеспечиваться связывание избыточной ликвидности на денежном рынке за счет удлинения срочности выпускаемых нот с 1-3 месяцев до 6-12 месяцев», - сообщил глава Нацбанка.

Вместе с тем, Досаев рассказал, что по итогам первого полугодия 2019 года инфляция в годовом выражении сложилась на уровне 5,4%, сохранившись внутри целевого коридора 4-6% на текущий год. Базовая ставка была снижена с 9,25 до 9%. Курс национальной валюты формировался под влиянием внешних и внутренних факторов и с начала года укрепился на 0,2%.